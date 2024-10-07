Afyonkarahisar’da geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını kaybeden Nurcan Belyurt, annesi Gülüzar Belyurt ve dedesi Fethi Belyurt’un cenazeleri Eskişehir’de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuklarına uğurlandı.

Dün, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde H.A. (56) idaresindeki 03 AAC 933 plakalı tır, Salihler köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Nurcan Belyurt (30) yönetmenindeki 26 PY 170 otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan dedesi Fethi Belyurt (84) olay yerinde, ağır yaralı olan annesi Gülüzar Belyurt’un (48) ise kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Gülüzar Belyurt’un dayısı L.B.’nin (40) ise Emirdağ Devlet Hastanesi’nde ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenaze törenine çok sayıda insan katıldı

Kazada hayatını kaybeden Nurcan Belyurt, annesi Gülüzar Belyurt ve dedesi Fethi Belyurt cenazeleri Eskişehir’e getirildi. Emek Mahallesi’nde bulunan Zümrüt Camii’ne getirilen aile fertlerinin cenazeleri başında yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği ve taziyeleri kabul ettiği görüldü. Cenaze namazına katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, aileye taziyede bulundu.

Öğle namazından sonra alınan helallikler ve kılınan cenaze namazının ardından aile fertlerinin tabutları Asri Mezarlık’a defnedilmek üzere götürüldü.