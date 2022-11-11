Antalya’nın Manavgat ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralı eşini gören adamın feryatları ise yürekleri dağladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralı eşini gören adamın feryatları ise yürekleri dağladı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Melih Kılıç’ın kullandığı 31 YJ 110 dorse plakalı tır, Ulualan mevkiindeki trafik ışıklarında Aşağı Işıklar istikametinden gelip D-400 Karayoluna çıkmakta olan Mehmet Akdaş’ın kullandığı 07 AUV 005 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki trafik levhasını yıkarak refüje çıkan aracın sürücüsü Mehmet Akdaş ile araçta bulunan Doğan Kıpık ve Necibe Kıpık (55) çifti yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan Necibe Kıpık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Feci kazada tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan malzemeler ise yaklaşık 100 metrekarelik alana saçıldı.

Kendi durumunu bırakıp eşi için feryat etti

Kazada yaralanan Doğan Kıpık, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından eşinin ağır yaralı olması nedeniyle ambulanstan inip feryat etti. Çiftin olay yerine gelen oğulları da arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Doğan Kıpık, oturduğu kaldırımda baygınlık geçirince olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında hafif ticari aracın yanında bulunan aracın sürücüsü, tırın kırmızı ışıkta geçtiğini söyleyerek, “Ben de aracımla sarı taksi ile birlikte bekledim ve yeşil ışık yanınca hareket ettik. Tır kırmızı ışıkta durmayarak sarı taksiye çarptı. Ben fark ettiğim için kurtardım” dedi.