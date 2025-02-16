Bitlis’te dün trafik kazası sonucu ağır yaralanan Samet Yılmaz (22) isimli vatandaş, bugün uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde kaza yapan Samet Yılmaz’ın ilk müdahalesi Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Samet Yılmaz’ın kaza sonrası genel durumunun kötü olması dolayısıyla yapılan değerlendirmede ciddi kafa ve yüz travması tespit edilmesi üzerine Bitlis ve çevre illerdeki plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları hekimleri, hastanın ileri düzey maksillofasiyal ve orbita cerrahisi yapılabilecek bir merkeze sevk edilmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

Kararın ardından Bitlis İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş’ın çabaları sonrasında Yılmaz’ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevki uygun görüldü.

Gece boyunca Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde gözetim altında tutulan ve daha sonra kara yoluyla Muş Alparslan Havalimanına götürülen 22 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, bu tür vakalarda desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığı yetkilileri olmak üzere Bitlis’te hastanın ilk müdahalesinden ambulans uçağa kadar bindirilmesinde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.