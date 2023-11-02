Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere kaza Bilecik Şehirler Arası Yeni Otobüs Terminalinde meydana geldi. Osmaneli istikametinden Eskişehir istikametine seyir halindeki Muhammet Ö. yönetimindeki 42 DYP 16 ticari araç yol çalışması için bölünmüş yolda karşı şeritten gelen Hüsem A. idaresindeki 20 FJ 141 otomobiller çarpıştı. Kazada 20 FJ 141 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan Nejla İ. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik araçların çekilmesiyle normale dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.