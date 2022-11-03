Bilecik’te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir sürücünün basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bilecik’te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir sürücünün basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, dün gece TOKİ konutları istikametinden Bilecik kent merkezi istikametine seyir halindeki Mesut G. idaresindeki 26 ADD 914 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Samet Y. yönetimindeki 11 M 0052 plakalı minibüse arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü Samet Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kazaya karışan 26 ADD 914 plakalı otomobilin sürücüsü Mesut G.’nin basit yaralama suçundan arandığı öğrenildi.