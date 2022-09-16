Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak hafif yaralandı. Hemen arkadan gelen ve kazayı gören motosiklet sürücüsünün arkadaşları ise, taksi şoförüne saldırdı. Yaşanan kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yolda aniden fren yapan bir ticari taksiye çarptı.

Elazığ’da uyuşturucu taciri, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı

Elazığ’da uyuşturucu taciri, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı

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