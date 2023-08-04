Rize’de geçirdiği trafik kazası sonrası bacak kemikleri açıkta, görünür vaziyette olan genç, uygulanan sıra dışı tedavi sayesinde yürümeye başladı.

Rize’de geçirdiği trafik kazası sonrasında Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan 18 yaşındaki Emrecan Pehlivan, burada ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Pehlivan’a yapılan müdahaleyle sol bacağı diz altından kopma seviyesine gelmişken, sağ bacağından alınan damarlar ile onarım yapılarak bacağına kan akışı sağlandı.

Daha sonra plastik cerrahi ve ortopedi uzmanları tarafından hastanın acil müdahaleleri tamamlanarak bacak kurtarılmaya çalışıldı ve 16 gün boyunca yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi verdi.

Sağlık durumu toparlayıp sevke uygun hale gelen Pehlivan, daha sonra RTE Tıp Fakültesi Hastanesi’nden bacağındaki ciddi cilt ve yumuşak doku kaybının giderilmesi için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne nakledildi. Hastaya burada uygulanan sıra dışı tedavi yöntemi sayesinde bacağı kesilmekten kurtuldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu liderliğindeki ekip, kaval kemiğinin üstündeki cilt ve yumuşak dokunun tamamının kayıplı olduğu bölgeye doku nakli ve deri nakilleri yaptı. Hastaneye geldiğinde bacak kemikleri açıkta, görünür vaziyette olan Pehlivan, kontrollerine yürüyerek gelmeye başladı.

Tedavi sonrası çok mutlu olduğunu belirten Pehlivan “Çok kötü bir kaza geçirdim. Günlerce yoğun bakımda kaldım. Bacağımdaki görünen kemikler moralimi çok bozuyordu. Bacağımın kesileceğinden neredeyse emindim. Yapılan tedaviler için başta doktorlarımız olmak üzere her iki hastanede emeği geçen herkese minnettarım” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Uraloğlu hastanın bacağının kesilmemesi için büyük çaba gösterdiklerini kaydederek “ Bu tür vakalar gerçekten zor. Hastanın bacağının kesilmemesi için elimizden geleni yaptık. Açıkta görünen kemiklerin yumuşak dokusunu ve derisini başka bölgelerden naklederek hastamızı sağlığına kavuşturduk. Almış olduğumuz güzel sonuçlar bizi sevindiriyor. Umutsuz gibi görünen pek çok vakayı KTÜ Farabi Hastanesi’nde tedavi edebiliyoruz. Tüm bölge hastaları ile çevre ülke hastalarına hizmet vermek bizi oldukça mutlu ediyor” diye konuştu.