Bitlis’teki trafik kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki Gamzenur Gönenç, tedavisinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökmen Reyhanlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kaza sonrası ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne getirilen 12 yaşındaki Gamzenur Gönenç, Başhekim Op. Dr. Gökmen Reyhanlı’nın gözetiminde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda bir hafta boyunca titizlikle takip edilen Gamzenur’un durumu stabil hale geldikten sonra servise çıkarıldı. Burada bir hafta daha tedavi gören Gamzenur, tamamen iyileşerek düzenli kontrollere gelmek üzere taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan Gamzenur Gönenç ve ailesi, Başhekim Op. Dr. Gökmen Reyhanlı’yı ziyaret ederek, tedavi sürecindeki ilgi ve emeklerinden dolayı kendisine ve hastane personeline teşekkürlerini iletti.