Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi otomobiliyle, trafik kazası geçiren eşinin yanına gittiği esnada kaza yaptı. Çarpışan otomobillerden biri takla atarken, kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ş.U. idaresindeki 41 ALJ 687 plakalı Ford marka otomobil ile caddeye çıkan F.Ö. hakimiyetindeki 41 HK 489 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 41 HK 489 plakalı otomobil takla attı. Fren sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.Ö., eşi ve 2 çocuğu ile diğer otomobil sürücüsü Ş.U. yaralandı. İtfaiye ekiplerince ters dönen otomobilde mahsur kalan yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1’i çocuk 5 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, eşinin trafik kazası haberini alan Ş.U.’nun panikle evden çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.