İstanbul’a bir toplantıya katılmayan üzere giden ve makam aracının bir trafik kazasına karışması sonucu hafif şekilde yaralanan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin evine döndü.

İstanbul’a bir toplantıya katılmayan üzere giden ve makam aracının bir trafik kazasına karışması sonucu hafif şekilde yaralanan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin evine döndü.

Kaza; geçtiğimiz gün İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Reşadiye bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Güven Yüksel idaresindeki 11 EN 333 Pazaryeri Belediye Başkanının makam aracı aynı yönde seyir halinde bulunan Gamze Zehra Hantof Küçük idaresindeki 34 NB 6561 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kazada makam aracının arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, omzu ve belinden çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çekilen tomografi sonrası bir şeyi çıkmayan Tekin, evine döndü. Tekin’i ilk ziyaret edenler AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman oldu. Yaman, "İstanbul’da memleketine hizmet için çıktığı yolda trafik kazası geçiren Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin kardeşimizi Bilecik Ak Parti İl Başkanımız sayın Serkan Yıldırım ve il yönetim kurulu üyeleri ile ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.