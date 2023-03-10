Kırıkkale’de trafik güvenliği ve başıboş sokak köpeklerinin korunmasına yönelik reflektörlü tasma uygulaması başladı. Jandarma ekipleri tarafından çok sayıda sokak köpeğine reflektörlü tasma takıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, başıboş köpeklerin karayolları üzerinde gece vakti görünürlüklerinin artırılması için çalışma başlattı. Ekipler, arazilerde ve yol kenarlarında bulunan başıboş köpeklere reflektörlü tasma taktı. Sürücülerin, takılan reflektörlü tasmalarla karayolları üzerinde hayvanları daha rahat görmesi hedefleniyor. Yahşihan Belediyesi ekipleri de yapılan çalışmalara destek verdi. Sürücüler ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

Veteriner Hekim Behiye Gümüşkalem Dündar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yola fırlayan sokak köpeklerinin ölümcül kazalara yol açabileceğini söyledi.

"Reflektörlü tasmalar bu konuyu minimize edecek"

Köpeklerin ani hareketlerle yola fırladığını ifade eden Dündar, "Bir canlıda araba çarpma şekline göre travmatik olarak özellikle kırıklar ön plana çıkmaktadır. Bu kafa tası olursa ölümcül, omur ilikleri olursa ölmez ama hayatı boyunca felç kalabilir. Her şeyden önce bir canın hayati söz konusu iken karşı tarafa da büyük maddi hasarlar vermektedir. Özellikle gece seyir halindeki araçların bu canlıları fark edememesi. Ani hareketlerde yola çıkabiliyorlar. Seslerden korkup birdenbire trafiğin içerisine dalabiliyorlar. Bu kazalar genelde ölümcül oluyor. Reflektörlü tasmaların bu konuyu minimize edeceğine biraz daha şoförlerin dikkatini çekeceğine faydası olacağını düşünüyorum. Jandarma komutanlığını tebrik ediyorum bir veteriner hekim olarak" şeklinde konuştu.

Uygulamanın faydalı olacağını belirten sürücü Mustafa Sarı, "Güzel bir uygulama akşamları hayvanlar görünmeyebiliyor. Hatta rengi siyahsa görünmeyebiliyor. Işıldaklı olması görünür olması insanlar için daha iyi. Biz de bu sayede hayvanları daha iyi görmüş oluruz" diye konuştu.

Daha önce köpeğe çarptığını anlatan sürücü Sabri Beşparmak, "Ben daha önce geçirdim o kazadan. Kayseri yolunda köpeğe çarptım. Gayet güzel bir uygulama" ifadesini kullandı.

Sinan Atalay ise, "Hayvanların yolda fark edilmesi iyi olur, güzel bir uygulama" dedi.