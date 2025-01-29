Ankara’da trafik kazası geçerin kadın, karşı tarafın para almak için kendisine tuzak kurduğunu ve ailesiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını iddia etti. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen karşı taraf ise, iftiraya uğradıklarını ileri sürdü. Kaza sonrası yaşanan döner bıçaklı saldırı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Ocak akşamı Altındağ’ın Karapürçek ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Aleyna Koçaker (24) kontrolündeki araca virajı dönmek için manevra yaptığı sırada T.Y. (35) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından T.Y. ve beraberindeki kişiler, korktuğu için kendisini aracına kilitleyen Koçaker’e tepki gösterdi. Tepkinin dozunu artıran kalabalık grup, ellerindeki döner bıçağıyla Koçaker’in aracına saldırarak zarar verdi. Koçaker’in yaşadığı durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesi sonucu çıkan gerginlik sonlandırılırken, taraflar birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Meydana gelen kazada T.Y.’nin 7 yaşındaki erkek yeğeni hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde T.Y. ile kardeşi Y.Y. gözaltına alındı.

Yaşadığı olayın ardından hayatının adeta kabusa döndüğünü söyleyen Aleyna Koçaker, ailesinin karşı taraftan aranarak tehdit edildiğini iddia etti. Çektiği görüntüleri yayınladığı ve ifadesini değiştirmeyi reddettiği için ailesiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını öne süren Koçaker, durumdan ötürü psikolojik problemler yaşadığını belirtti. Koçaker, kendisine tuzak kurulduğunu ve çete olmakla suçladığı karşı tarafın kendisinden para almak için bu yönteme başvurduğunu iddia etti. Ağır hakaret ve küfürlere de maruz kaldıklarını söyleyen Koçaker, yetkililerden yardım istedi.

“Polisi arayıp beni öldüreceklerini söyledim”

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Aleyna Koçaker, “Aracımla evime dönüyordum. Kavşakta durdum. Bana çarpan aracı ilk başta görmemiştim. Kurallara uygun bir şekilde sol tarafa dönüş yapmak istedim. O esnada çarpışma oldu. Çarpan kişiler araçlarından inip saldırmaya başladı. Aracımda hasar oluştu. Aracımın camını taşla parçaladılar. Bana çarpan aracın sürücüsü elinde döner bıçağıyla arabama yaklaştı. O sırada aracımı kilitledim. Polisi aradım, beni öldüreceklerini söyledim. Ardından annemi ve kardeşlerimi aradım. Onlara da aynı sözleri söyledim. Polis gelene kadar saldırılar devam etti. Yaklaşık 40 dakika boyunca aracıma saldırdılar. Bana, ‘Suçlu taraf sensin. Para vereceksin. Aşağıya in’ dediler. Küfür ve hakaret ettiler. Daha sonra birisi daha geldi. Elinde başka bir bıçak vardı. Aileme ulaşmış, 2 hafta önce cezaevinden çıktığını söylemiş ve ölümle tehdit etmiş. Çektiğim videoyu silmemi ve ifademi değiştirmemi söylemiş. ‘İşlediğimiz suçun cinayet kadar cezası var. Hepinizi öldüreceğim’ demiş” ifadelerini kullandı.

“Saldırı anlarının kabuslarını görüyorum”

Ruh sağlığının bozulduğunu dile getiren Koçaker, “Yaşadığım olaya bakılırsa bunların bir şebeke olduğu belli. Belirli yerlerde bu numarayı yapıyorlarmış ve hedeflerinde genç sürücüler varmış. Kendileriyle aynı mahallede ikamet ediyoruz. Hukuk mücadelemin arkasındayım. Uzlaşma yoluna gitmeyeceğim. Ailemle birlikte ağır tehdit altındayız. Bir canım var, bundan da korkmuyorum. Tehditlerinde beni evimden alıkoyabilecek güce sahip olduklarını söylüyorlar. Saldırganlar tutuklu yargılandıkları zaman ailemle beraber rahat bir nefes alacağız. Korkuyorum. Uykularımdan sürekli sanki öldürülecekmişim gibi uyanıyorum. Sürekli aynı anı yaşıyorum. Saldırı anlarının kabuslarını görüyorum. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Her şeyi benden para almak için yaptılar” diye konuştu.

“İftira atmaya devam ediyor”

Gözaltına alınan T.Y.’nin eşi Betül Yıldırım ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Biz aracımızla ana caddede ilerliyorduk. Sola manevra yapmamıza rağmen karşı taraf ara yoldan hızlı çıktığı için çarpmak zorunda kaldık. Çıkan raporda karşı taraf yüzde 75 kusurlu bulundu. Çarptığımız kişi hiçbir şekilde aracından inmedi. Güldü, eğlendi, bizi video kaydına aldı. Biz ona hiçbir şekilde hakaret, tehdit ve darpta bulunmadık. Eşim kalabalıkta kardeşini görmemiş, darp edildiğini düşünmüş. Bıçağı da o yüzden çekmiş ama araçta kadın olduğunu görünce indirmiş bıçağı. Koruma amaçlı o bıçağı kaldırdı. Kimseye bir zararda bulunmayacaktı. Tedbir amaçlı yanındaydı bıçak. Karşı taraf bizi sosyal medyada çok farklı göstermiş. Biz mağdur olarak şikayetçiyiz. Olayda yeğenim yaralandı. Hepimizi mağdur etti. İftira atmaya da devam ediyor” dedi.

“Olayın şoku anında çekilen görüntüler sosyal medyada yanlış şekilde yansımış”

Koçaker’in olayı olduğundan çok farklı şekilde yansıttığını iddia eden Yıldırım, “Biz çete değiliz. Kendisi kadın olmanın avantajını kullanıyor. Kesinlikle iddiaları yalan. Söz konusu değil. Biraz abartmış. Olayın şoku anında çekilen görüntüler sosyal medyada yanlış şekilde yansımış. Görüntülerimiz izinsiz şekilde paylaşılmış. Bu durum ve kazayla ilgili yasal süreç başlattık. Kazada aracımızın hava yastıkları patladı. İçeridekiler korkudan kendisini dışarıya zor attı. O kadın da dışarıya çıkmamış ve video çekti. Bizleri tahrik edip, alay etmiş gibi görünüyor. Sonrasında da herhangi bir olay yaşanmadı. Kendisi bize küfür etti. Kendine güveni varsa videonun sesli halini de yayınlasın. Varsa bir kusurumuz belli olur. Prim yapmak istiyorsa başka konular bulsun kendine. Biz kendi halinde, kimseye zararı olmayan bir aileyiz” ifadelerini kullandı.