Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine ‘trafik Jandarması’ projesi çerçevesinde sürdürülen eğitim çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarması ekipleri tarafından ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında; Menteşe İlçesi Türdü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere; kavşaklarda geçiş önceliği kuralları, bisiklete binme kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı, okul servis araçlarında hareket tarzları ve bisiklet ve skuter cinsi araçlarda kask, koruyucu ekipman ve reflektif yelek kullanımı konularında eğitim verildi.