Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi Ekipleri okulların açılmasıyla birlikte minik öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi Ekipleri okulların açılmasıyla birlikte minik öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Aksaray’da eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine start veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerdeki okullara giderek öğrencilerle bir araya geliyor. Minik öğrencilere jandarmanın faaliyetlerini anlatan jandarma ekipleri, aynı zamanda trafik kuralları hakkında da eğitimler veriyor. Trafik Jandarması tarafından verilen eğitimlerde emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve lambaları ile yaya geçidinin kullanımı ve daha birçok konularda bilgiler veriliyor. Ayrıca çocuklar jandarma devriye araçlarına bindirilerek güzel zaman geçirmeleri sağlanıyor. Ziyaret sonunda öğrencilere çocuk dergisi, jandarma boyama kitabı ve Türk bayrağı hediye eden jandarma ekipleri eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim ve farkındalık faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.