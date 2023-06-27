Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da trafik jandarması ekipleri, çiftçilere traktör güvenliği eğitimi verdi.

Yaz Mevsiminin gelmesiyle birlikte tarlalarda üretim hızlanırken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri de eğitim faaliyetlerini hızlandırdı. İlçe, belde ve köylerde çiftçileri ziyaret eden jandarma ekipleri hem denetim yapıyor hem de çiftçileri bilgilendiriyor. Traktör kullanımlarının artması ile birlikte özellikle traktör kazalarının önüne geçilebilmesi için “Traktör güvenliği” eğitimi üzerinde duran jandarma ekipleri üreticilere bilgilendirme yapıyor. Özellikle 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan ve devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin (ROPS), traktör ile römorklarda takılı olması zorunlu olan ve özellikle traktör ve römorkların trafikte gece daha rahat fark edilmesini sağlayan flaşörlü lamba ve üçgen reflektörün önemini anlatan trafik jandarması ekipleri, bilgilendirmenin ardından üreticilere broşür dağıttı.