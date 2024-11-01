Aydın’da trafik jandarma ekiplerince İHA Filo Komutanlığı ekiplerine temel trafik kuralları eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik kültürünün oluşması ve kurallara uyulması hedefiyle bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Jandarma İHA Filo Komutanlığı emrinde görevli personellere, temel trafik kuralları, resmi ve sivil araç kazalarını önlemek için alınması gereken tedbirler, kış şartlarında araç kullanımı ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik eğitimlerinin aralıksız süreceği öğrenildi.