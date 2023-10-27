Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, "arka koruma çerçeve” hakkında bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı’nın yük taşımacılığı yapan araç denetimi konulu emri gereği, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından "arka koruma çerçeve" denetimlerine ağırlık verilmiş olup, konu hakkında farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme için çekilen videoda, “Arka koruma donanımları yük taşımacılığı yapan ağır tonajlı araçların arkadan çarpmalarda, çarpan aracın öndeki aracın altına girmesini önlemek üzere ilgili tip onay mevzuatına uygun araçların arka kısmına takılan çeşitli şekil ve boyutlarda imar edilen, koruma çerçevesi olarak adlandırılan ünitelerdir. Arka koruma çerçevesi yerden 55 santim yüksekliği geçmemeli yandan ise araç dışı ölçüsünde 10 santim içeride olmalı her iki taraftan. Direkt aracın şasi bölümüne monte edilmiş, mukavemetli malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi bulunmayan araçlar hakkında 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu 32’inci Maddesine istinaden idari yaptırım uygulanarak araç trafikten men edilmekte ve eksikliği giderilmesi için 1 günden 7 güne kadar izin verilmektedir. Trafik Jandarması olarak yol kenarı denetimlerinde ağır taşıt kontrollerinde arka koruma çerçevesinin standartlara uygun şekilde bulundurulmasına yönelik denetimlerimiz mevzuatlar çerçevesinde artarak devam etmekte olduğunu, yol kullanıcıların bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.