Eskişehir’de trafik ışıklarında bekleyen tıra başka bir tırın arkadan çarpma anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de trafik ışıklarında bekleyen tıra başka bir tırın arkadan çarpma anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı ekim ayı trafik kazası görüntüleri paylaşıldı. Bu çerçevede Eskişehir’de kaydedilen trafik kazası, Zincirlikuyu Mahallesi Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. KGYS kamerasına yansıyan görüntüde, trafik ışığına yaklaşırken yavaşlayan bir tıra, arkadan gelen ve duramayan başka bir tır çarpıyor. Kazanın etkisiyle önde olan tır, bir miktar ileriye doğru gidiyor. Bu anlarda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan vatandaş ise tırın ilerlediğini görünce koşmaya başlıyor. Yoldan geçen vatandaş yaralanmadan kurtulurken, yaşananlar ise KGYS kamerası tarafından kaydedildi.