Kocaeli’de D-100 karayolunda trafik ışıklarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi D- 100 Karayolu Ankara İstikameti Cengiz Topel Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.R. idaresindeki 41 FM 367 plakalı Kia marka SUV tipi araca, İ.A hakimiyetindeki 06 H 1446 plakalı Honda marka SUV tipi araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Honda marka araçtaki yolcular Ö.Y. ile .S.N. yaralandı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar ilk müdanelerin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.