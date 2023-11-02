Bolu’da Sanayi Kavşağı’nda trafik ışıklarında yağış etkisiyle duramayan tır, önünde giden minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün arka kısmı kağıt gibi ezildi.

Olay, saat 20.45 sıralarında Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Sadullo X. yönetimindeki G395OA plakalı tır, aynı yönde seyreden Mümin Y. idaresindeki 14 EJ 837 plakalı minibüse çarptı. Yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde duramayan tırın çarpmasıyla minibüsün arka kısmı kağıt gibi ezildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından sürücülerin kazada yara almadığı tespit edildi.

Kaza nedeniyle trafik bölgede kontrollü olarak sağlandı. Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.