Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen şenliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesine bağlı Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda program düzenlendi. Düzenlenen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere, trafik polisleri tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle birlikte akülü araç kullandı. Vali Gül ile Başkan Fadıloğlu, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili çeşitli bilgiler verdiler, bazı uyarılarda bulundular. Gül ile Fadıloğlu, programa katılan tüm öğrencilere çeşitli armağanlar verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Türkiye’deki en iyi park”

Konuşmasında, “Türkiye’deki en iyi park” vurgusu yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Trafik Haftamız kutlu olsun. Trafik Haftası’nda yapmak istediğimiz şey aslında yıl boyunca yaptığımız, yapmamız gereken şeylerin tekrarı. Biliyorsunuz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun bütün Türkiye’de başlattığı trafikle ilgili çalışmalar vardı. Onlardan bir tanesi de trafik eğitim parklarıydı. Bu başladığında Türkiye’deki en iyi parkı, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Bey yaptı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Parkı yapmak önemli ama parkı kullanmak daha önemli. Burada emniyetimiz, jandarmamız, milli eğitimimiz, belediyenin lojistik desteği, odalarımızın bu anlamdaki desteği, hiç şüphesiz velilerimizin ve öğrencilerimizin ilgisi burayı adeta bir okul haline getirdi. Okul sadece sınıflarda, dört duvar arasında değil, hayatın içerisinde de oluyor. İnşallah alınan trafik eğitimi, ileride büyüklerin yaptığı hataları yapmamayı sağlayacak. Bu ne getirecek bize? Şunu getirecek, kazaların yüzde 70-80’i sürücü hatalarından, yaya hatalarından ve insan kusurundan meydana geliyor. Bunu ne kadar azaltırsak, o kadar canları korumuş olacağız, malları korumuş olacağız. Bu vesileyle ben öğrenci kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Onlara destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Burada 365 gün eğitim veriliyor”

Hedefin küçük yaşta farkındalık oluşturabilmek olduğunu kaydeden ve bugüne kadarki eğitimlerden 38 bine yakın öğrencinin yararlandığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “Trafik Haftamız kutlu olsun. Normal şartlarda bu tür etkinlikler tabii haftada, yılda bir hafta veya bir gün olarak kutlanan etkinlikler. Başlatmış olduğumuz bu eğitimle birlikte burada 365 gün eğitim veriliyor. Özellikle hedef kitlemiz olarak ilkokul 4. sınıfları baz aldığımızda bir öğretim yılı içerisindeki tüm 4. sınıflar bu eğitimden geçiriliyor. Zaman arttığı takdirde ana sınıflarına yönelik olarak da eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Farkındalığı arttırabilmek adına burada özellikle İl Emniyet Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Kamu kurum ve kurumları iş birliği çerçevesinde burada hem milli eğitimden hem jandarmadan, trafikten aldığımız destekle birlikte önce 40 dakikalık bir teorik eğitim, daha sonra sahada hem yaya eğitimi hem sürücü eğitimi veriliyor. Esas amacımız, küçük yaştan farkındalığı oluşturabilmek. Sayın Valim, bu noktada vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. Günlük yaklaşık 120 talebemiz burada eğitim alıyor. Şu ana kadar 38 bine yakın öğrencimiz buradan eğitim aldı. Ama bizim amacımız, sayısı ne olursa olsun mutlak suretle 4. sınıfları bu sistem içerisinden özellikle müfettiş, fahri müfettiş yapabilecek şekilde, bu şekilde bir eğitim seferberliği yürütmek. Emek veren tüm hocalarımıza, eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Trafik Haftası etkinliği, inşallah şuur kazandırmaya katkı sağlar” diye konuştu.