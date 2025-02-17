Antalya’nın Manavgat ilçesinde şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ehliyetsiz sürücüye 21 bin 837 TL araç sahibine de 18 bin 677 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl’den şehir merkezine seyreden 07 MFZ 43 plakalı otomobil, kural dışı şerit değiştirdiği esnada devriye gezen jandarma ekiplerine yakalandı. Ekiplerin ikazına rağmen yoluna devam eden sürücü, Herdford Caddesi üzerinde durduruldu. Bölgeye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Muhammed N.H.’nin sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, tehlikeli şerit değiştirmekten 2 bin 167 TL ve araçta ses sistemi bulundurmaktan 993 TL olmak üzere 21 bin 837 TL, araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 40 bin 514 TL para cezası uygulandı.