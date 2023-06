DENİZLİ (İHA) – Denizli’de ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Trafikte Gör, Görünür Ol" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de "Trafikte Gör, Görünür Ol" temalı resim, karikatür ve slogan yarışması düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri ve beraberinde öğretmenlerini kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllerini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmada, “Ülkemizde önemli toplumsal sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan trafik kazaları neticesinde her yıl yaşanan can kayıpları ve maddi kayıpları azaltmak için oluşturulması gereken toplumsal bilincin küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkmasını ve öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla “Trafikte Gör, Görünür Ol” temalı yarışmalar düzenlendi. Günümüzde toplumsal hayatın hareketlilik temeline dayanmasına binaen hayatımızın merkezinde olan kara yolu ulaşımı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu kadar, ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline de geldi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak tarif edilen trafik kazaları nedeniyle; dünyada her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmekte, aynı zamanda çok daha fazla insanda yaralanmakta ve çok yüksek miktarlarda sosyoekonomik kayıp meydana gelmektedir. Yaptığımız yarışmalar ve etkinliklerle nesillerimizi bu alanda daha bilinçli ve farkındalık sahibi olarak yetiştirmek istiyoruz. Toplumsal açından duyarlı bir yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik diyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

İlkokullar resim dalında, Sarayköy Gazi İlkokulu öğrencilerinden Eylül Nisa Coşar birinci, Acıpayam Osman Manisalı İlkokulundan Elif Erva Kanber ikinci, Pamukkale Ticaret Borsası İlkokulundan Hiranur Turgut ise üçüncü oldu.

Ortaokullar karikatür dalında, Pamukkale Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu öğrencilerinden Tuna Orhan birinci, Acıpayam Allattin Ortaokulundan Zeynep Ece Yurtsev ikinci ve Honaz Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulundan Mustafa Hıdır Sefar ise üçüncü oldu.

Liseler slogan dalında ise, Acıpayam Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kerem Deniz Çevik birinci, Sarayköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nursel Sağlık ikinci ve Honaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rabia Yavaş ise üçüncü oldu.