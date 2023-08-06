Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin çeşitli noktalarında modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ediyor.

Buhara Mahallesi ile Akabe Mahallelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş güzergahı olan ve karşısında çok sayıda okulun bulunduğu okullar bölgesindeki üst geçit çalışması sona erdi.

Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan Buhara Mahallesinde Şehit Abdülkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Balıklıgöl İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Halilurrahman Ortaokulu, Buhara Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesini içerisinde barındıran eğitim tesiste okuyacak öğrenciler okullarına daha güvenli şekilde gidebilecekler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Buhara Mahallesinde yapımına başladığımız üst geçit çalışmasını tamamladık. Burası aynı zamanda okullar bölgesi olarak da anılıyor. Üst geçit talebini yerine getirdik. Bölgeye farklı bir kavşak proje çalışmamız oldu ama zaman kaybetmemek için bölgeye üst geçit yaptık. Öğrencilerimiz karşı tarafa geçtiğinde İnşallah kazadan beladan korunmuş olacaklar. Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca Diyarbakır Yolu, Akçakale Yolu, Sırrın Mahallesi, Akçakale İlçesinde üst geçit çalışmasını tamamlayarak vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağladı.