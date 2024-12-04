Giresun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce motokuryelere güvenli motosiklet kullanımı eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde motokurye sürücülerine yönelik güvenli motosiklet kullanımı eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimlerde motosiklet kullanımında güvenli sürüş teknikleri, trafik güvenliğinde temel davranışlar, güvenlik ekipmanlarının önemi, güvenli hız ve hızlanma gibi kritik konular teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Eğitim programı, trafik güvenliğini artırmayı ve motosiklet kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu tür eğitimlerin, trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimde, özellikle motokuryelerin günlük trafik şartlarında karşılaştıkları risklerin azaltılması ve güvenli sürüş alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor” denildi.