Erzincan’da Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri çerçevesinde uygulamalar yapıldı. Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine yolculuk eden sürücüler ekipler tarafından dinlendirilerek çay ikramında bulunuldu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk güzergahında “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” çerçevesinde 193 araca trafik kurallarının ve emniyet kemeri kullanımının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, hız limitlerine uymaları vb. konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca uzun yol kullanıcılarına yönelik olarak D200 Kızıldağ Geçidi yolundan Erzincan istikametine seyir halinde olan araç sürücü ve yolcularına İl Emniyet Müdürlüğü personelince çay ikramında bulunularak mola vermeleri sağlandı.

Araç sürücüleri de trafik ekiplerine yaptıkları uygulamadan ve çay ikramından dolayı teşekkürlerini ileterek, "Bayram nedeniyle yollarda gerçekten yoğunluk fazla. Herkes biran önce ailesin, akrabasına kavuşmanın derdine düşüyor. Bu yüzden hem süratli kullanılıyor hem de çok dinlemeye zaman ayrılmıyor. Bu yapılan uygulama gerçekten çok yerinde olmuş. Çay ikramı için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.