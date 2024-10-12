DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Akşemsettin İlkokulunda öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Düzce’de ilkokul öğrencilerinin trafik kurallarını öğrenmesi için çalışmalar yapan Düzce il Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okullarda eğitim çalışmalarına başladı. Ekipler bu çerçevede Akşemsettin İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere trafik kuralları hakkında genel bilgilendirme yaptı. Öğrencilere ayrıca uygulamalı olarak ta trafik kulları anlatılırken, ekipler il merkezinde ki okulları ziyaret ederek, trafik güvenliği ile ilgili eğitimlerini sürecek.