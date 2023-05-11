Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ve jandarma trafik ekipleri araçlarda denetim ve uyarılarını gerçekleştiriyor.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Ekipleri, trafik haftası nedeniyle araçları durdurarak bilgilendirmelerde bulunuyor.

Etkinliklerin devam edeceğini belirten ekipler Tavşanlı ilçe girişinde çevre yolunda araç sürücülerine bilgilendirme broşürleri dağıtırken özellikle emniyet kemeri takmanın önemini vurguladılar.

Emniyet kemeri takan sürücüleri tebrik eden ekipler kemer takmayanlara da kazalarda emniyet kemerinin hayati önemi olduğunu ifade ettiler.

Sürücüler ise bu durumdan güvenliğin ön planda tutulması ve bilgilendirmeler nedeniyle memnun olduklarını söylüyor.