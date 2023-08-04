Aydın-Muğla Karayolu kontrol noktasında denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, otobüslerde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirirken, yolcuları da emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Büro personelleri, trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Eğitim Büro personeli olarak görev yapan trafik ekipleri, Aydın - Muğla Karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında şehirlerarası otobüslere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına yönelik yapılan denetimlerde ekipler, sürücü ve yolcuları önce denetledi daha sonra bilgilendirdi. Yaklaşık 1 saatlik denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca denetimlerde otobüs şoförlere kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı.

Otobüslerde bulunan yolculara ise emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak kabin memurlarının bu konuyla ilgili duyarlı bulunması hatırlatıldı.