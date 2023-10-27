Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozdoğan, Karacasu ve Kuşadası ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki okullarda düzenlenen trafik eğitimleri sürüyor. Trafik ekipleri son olarak, Bozdoğan İlçesi Haydere Ortokulu’nda, Karacasu İlçesi Ataköy İlk ve Ortaokulu’nda ve Kuşadası ilçesi Yeniköy İlköğretim Okulu’nda eğitim gören toplam 143 öğrenci ve 7 öğretmen genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, hız kuralları, hız kuralları, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi. Son olarak ekipler, öğrenci ve öğretmenlerden gelen soruları yanıtlayarak eğitimleri sonlandırdı.