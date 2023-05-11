Gazipaşa İlçe Jandarma komutanlığı, Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme Amirliği ve Gazipaşa Belediyesi Zabıta Trafik Birimi ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri muhteviyatında 380 öğrenciye ve 32 öğretmene trafik eğitim semineri verdi.

7-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası sebebiyle Burhan İlk ve Ortaokulu’nda bir etkinliğe imza atan Gazipaşa İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Gazipaşa Belediyesi Zabıta Trafik Birimi ekipleri ile birlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı 48. ve 82. Jandarma Trafik Tim Komutanlıklarınca düzenlenen seminerde, 380 öğrenciye ve 32 öğretmene trafik eğitimi verildi.

“Trafikte Parlayan Yıldızlar ve Konuşan Yollar” projesi ile “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottosuyla verilen eğitim seminerinde, karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışıklarına uyma, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, motosiklet, elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanırken kask takılması, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması ve emniyet kemeri takılması konusunda öğretmen ve öğrencilere bilgi aktarıldı. Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma gibi nedenlerden kaynaklandığına vurgu yapılarak, trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığına dikkat çekildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde okul bahçesinde bulunan jandarma, polis ve zabıta trafik araçları büyük ilgi çekti.