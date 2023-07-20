Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’na ait Mobil Trafik Eğitim Tırı, Marmaris Atatürk Meydanı’nda konumlanarak, çocuklara güvenli trafik eğitimi verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün halka trafik eğitimi vermek ve özellikle çocukların güvenli trafik eğitim bilgilerini pekiştirmek için düzenlediği eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri Marmaris Atatürk Meydanı’nda tamamlandı. Çocuklara hem teorik eğitim hem de trafik eğitim sahasında araçlar ile görevli trafik polisleri tarafından pratik eğitimler verildi. Eğitimlerde hem eğlenip hem de trafik kurallarını öğrenen çocuklara trafik polisleri tarafından hediyeler dağıtıldı.

Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Komiseri Alperen Aykırı; "Geleceğin sürücü adayları, anne ve babalarının fahri trafik elçisi olan çocuklara trafik kurallarını öğretmeye devam ediyoruz. Trafik eğitim tırı bugün saat 19.00 da Marmaris 19 Mayıs Meydanı’nda çocuklara trafik kurallarını anlatmak için hazır olacak" dedi.