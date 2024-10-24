Büyükşehir bünyesinde hizmet veren ve çocuklara gerçek trafik ortamını sunan Trafik Eğitim Parkı’nda yeni dönem eğitimleri başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. 2022 yılında hizmete açılan park, Marmara bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkı olma özelliğini taşıyor. Kamu kurumlarının eğitim ihtiyaçlarına cevap veren parkta 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 7 bin 500 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Çocuklara gerçek trafik ortamını sunan Trafik Eğitim Parkı’nda levhalar, trafik ışıkları, yol çizgileri ve trafiğe dair birçok donanım bulunuyor.

18 BİN 138 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI

2022 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda 18 bin 138 öğrenciye eğitim verildi. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ise 7 bin 500 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Teorik Eğitim ve Parkur Eğitimi olarak 2 farklı eğitim alan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazanıyor. Eğitimler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli eğitmen personeller tarafından veriliyor.

MÜFREDATA UYGUN EĞİTİM

Trafik Eğitim Parkı’nda Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda ilkokul dördüncü sınıflara eğitim veriliyor. Eğitimlerde trafikte uyulması gereken kurallar öncelikli olarak öğretiliyor. Emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, toplu taşıma kullanımı, trafik işaretleri ve anlamları, takip mesafesi, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın tehlikesi, yaya geçidi ve trafik lambalarının önemi gibi konular işleniyor. Teorik eğitimin ardından pratik eğitime geçiliyor. Çocuklar teorik eğitimlerde öğrendikleri bilgileri trafik pistinde uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. Eğitim sonunda katılımcı sertifikası alan çocuklara ikramlıklar, şapka ve kırmızı düdük hediye ediliyor.

MARMARA’NIN EN BÜYÜK TRAFİK PARKI

İzmit Güney Terminali yanında 17 bin 473 metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar bulunuyor. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği pist, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.