Eskişehir’de, duyarsız vatandaşlar tarafından kırılan metal trafik dubasının kaldırımda bir ağaç kenarına bırakılması tepki çekti.

Son günlerde Eskişehir’de yaşanan trafik dubası sökülme olaylarına bir yenisi daha eklendi. Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan bir metal trafik dubası görenleri hayrete düşürdü. Duyarsız vatandaşların tarafından ağaç dibine bırakıldığı düşünülen metal trafik dubasını gören Eskişehir halkı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dubanın yanından geçen bazı vatandaşlar “şehrin göbeğin bu görüntüler yakışmıyor” yorumlarında bulunurken, çevreye de kötü görüntü oluşturduğunu belirttiler.