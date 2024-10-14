Bilecik’te Bozüyük-Eskişehir-Bursa karayolunda yapılan trafik uygulamalarında 488 araç ve sürücüsü denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 132 araç ve sürücüsüne 279 bin 204 TL idari para cezası uygulanırken, en çok ceza alan araç sürücüleri yine radar ve hız ihlali yapanlar oldu. Denetleme 114 araç sürücüsüne radar - hız ihlali, 8 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmak, 4 araç sürücüsüne sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak, 2 araç sürücüsüne taşıt kullanma sürelerine uymamak, 2 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmak, 1 araç sürücüsüne aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi, 1 araç sürücüsüne sürücülerin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri maddeleri gereğince toplamda 132 araç ve sürücüsüne 279 bin 204 TL trafik idari para cezası uygulandı.