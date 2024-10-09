Eskişehir’de polis ekiplerince son 1 haftada yapılan trafik denetimlerinde; 3 sürücünün abart egzozlu araç kullandığı, 352 aracın yasak olan yerlerde durakladığı ve bin 615 aracın taşıt yolu üzerine park edildiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan denetim yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 23 sürücünün abart egzozlu araç kullandığı, 352 aracın yasak olan yerlerde durakladığı ve bin 615 aracın taşıt yolu üzerine park edildiği tespit edildi. Yapılan kural ihlalleriyle ilgili ekiplerce gerekli işlemler başlatıldı.