Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptığı trafik denetimlerinde 28 bin 897 araç kontrol edilirken, 8 bin 511 adet trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 21-28 Ekim 2024 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 4 bin 694 yük taşımacılığı, 914 yolcu taşımacılığı, 4 bin 512 alkol denetimi, 813 adet motosiklet, 8 bin 186 emniyet kemeri ve 9 bin 776 adet diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 28 bin 897 araç/sürücü denetlendiği çalışmalarda; 349 araç trafikten men edilirken, 113 sürücü belgesine el konuldu ve 8 bin 511 adet de ceza yazıldı. Ekiplerce ayrıca, 54 yaralanmalı ve 67 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.