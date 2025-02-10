Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 28 binden fazla araç sürücüsü kontrol edilirken, 8 bin 223 ayrı trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 03-10 Şubat tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 28 bin 288 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 8 bin 223 adet trafik cezası yazılırken, 269 araç trafikten men edildi. Ayrıca 107 sürünün ehliyetine el konuldu.