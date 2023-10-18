Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan araç ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde 2 bin 601 araç kontrol edilip 205 araç sürücüsüne 326 bin 845 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde ve ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması için denetimler yapıldı. Denetim çerçevesinde 2 bin 601araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması(GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. 205 araç sürücüsüne ise hız sınırını aşma, muayenesiz araç kullanma, hatalı park etme, sürücü belgesiz araç kullanma, zorunlu trafik sigortası yaptırmama, kask takmama, alkollü araç kullanma ve diğer trafik kurallarına uymama suçlarından 326 bin 845 TL para cezası kesildi.