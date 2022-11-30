Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimi çerçevesinde sürücülere 22 bin 370 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimi çerçevesinde sürücülere 22 bin 370 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde denetimler aralıksız olarak sürüyor. Ekipler tarafından kent genelinde eş zamanlı olarak 18 Jandarma Trafik Timi ve 40 personelin katılımı ile sürücülerin uyuşturucu ve alkol denetimi gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda; toplamda 2 bin 993 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 38 araç sürücüsüne veya sahibine toplam 22 bin 370 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulamada 10 araç da trafikten men edildi.