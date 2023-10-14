Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 2 bin 363 araç kontrol edilip 195 araca 271 bin 137 TL para cezası kesildi.

Kentte güvenlik güçleri tarafından sürücülerde davranış değişikliğinin oluşması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik denetimi yapıldı. Denetim çerçevesinde 2 bin 363 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak sorgulamaları yapıldı. 107 sürücüye hız sınırını aşmak, 30 sürücüye hatalı araç park etmek, 18 sürücüye muayenesi olmadan araç kullanmak, 34 sürücüye ise diğer trafik kurallarına uymama suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 195 araç sürücüsüne 271 bin 137 TL para cezası kesildiği kaydedildi.