Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, il genelinde alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde 150 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 28 araç şoförüne toplamda 80 bin 269 Türk lirası trafik cezası uygulandı. Ayrıca 5 araç trafikten men edilerek, 7 sürücü belgesi geri alındı.

Kırklareli’de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 28 araç sürücüsüne 80 bin 296 lira para cezası kesildi.

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