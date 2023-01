Trafik canavarının kararttığı hayatlara son vermek için 43 yıldır verdiği mücadeleyi sürdüren Ak Parti Erzurum eski milletvekili İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve Trafikte Ortak Akıl Derneği (TRAP) Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya memleketinde ’Trafik amca’ unvanı verildi.

İstanbul’da hayata geçirdiği ’Trafikte küçük hata yoktur’ projesini Erzurum’a getiren Ilıcalı, "1986 yılında annem Behice ile babam Nazif Ilıcalı yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı ve öldüler. 1990’da Acun Ilıcalı’nın babası olan ağabeyim Ergündüz ve eşi İlknur Ilıcalı Balıkesir- İzmir kara yolunda tırmanma şeridinde tırmanırken karşı yönden şerit ihlali yapan ve aşırı hızlı gelen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. 1991 yılında da kuzenim Salih Erer Bolu’da aracının savrulmasıyla rahmeti oldu. Beni sevdiklerimden ayıran bu canavarla mücadelemi bundan böyle protokol ve izleyicilerin verdiği ’trafik amca’ unvanı ile ölene kadar sürdüreceğim" dedi.

"Trafikte Küçük Hata Yoktur" sloganıyla yürütülen trafik eğitim seminerlerinin Erzurum etabı Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ak Parti Erzurum eski milletvekili İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi ve TRAP Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın koordinatörü olduğu projenin hem tanıtımı ve hem de sürücülere yönelik eğitim verildi. Özellikle lise öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği seminerde trafik kurallarına uymanın hayatta kalmak için başlıca formül olduğuna vurgu yapıldı.

43 yıldır ulaşım ve trafik konuları ile ilgilenen, üniversitede dersler veren, belediyelere, ilgili merkezi idarelere projeler geliştiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevi esnasından konuya ilişkin yasama desteğine katkıda bulunan, ülkemizin önde gelen ulaşım ve trafik uzmanı olarak kabul edilen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya memleketi Erzurum’da "Trafikte Küçük Hata Yoktur" seminerinde "Trafik Amca" unvanı verildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın önerdiği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından tescil edilen ve son olarak Erzurum Valisi Okay Memiş’in teyit etmesinden sonra salondaki kişiler tarafından yoğun bir alkış ile bu unvan onaylandı. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı 43 yılda gerçekleştirdiği akademik çalışmaları, uygulama projeleri ile ulaşım ve trafik alanında yürüttüğü çalışmalara bundan sonra Erzurum’dan aldığı Trafik Amca unvanı ile sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye’nin her yerine duble yollar yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini ancak ölümlü trafik kazalarının devam ettiğini ifade eden Ilıcalı, "Trafik canavarına 5 can verdim. Sanıyorum ki bu canavara yakınını vermeyen yok gibi. Maalesef tüm uyarılara rağmen vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. Mecliste iki dönem milletvekilliğimde bu işe emek verdim. Çünkü ben bu trafiğin aynı zamanda mağduruyum. Annem ve babam yaya geçidinden geçerken bir aracın çarpması sonucu rahmetli oldular. Yine herkesin tanıdığı Acun Ilıcalı’nın annesi ve babasını trafik kazasında kaybettik. Kuzenimi de yine trafik canavarı bizden ayırdı. Aranızda muhakkak birinci dereceye yakın olmasa da trafik kazası mağduru olanlarınız vardır. Kahraman polislerimiz trafiği düzene koymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de en son bu 2018 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey ile trafikle ilgili bir önemli çalışmaları bir ele aldık. Millî Eğitim Bakanlığı’yla çalıştığım ticaret üniversitesi arasında ’Trafikte küçük hatlar yoktur’ diye bir sosyal sorumluluk projesi imzaladık. Burada amaç miniklere trafik bilinci oluşturmak. Bu proje sadece İstanbul’da yürütülüyordu. Dedim ki memleketim Erzurum’da da bu projeyi hayata geçirmeliyiz. En son dedim ki benim de memleketim Erzurum ve Erzurum’a yayalım. Türkiye gelişiyor, çok güzel işler yapılıyor ancak trafik kurallarına maalesef uymuyoruz. Trafik kurallarını toplumumuzda bilinçlendirmemiz lazım. Trafikte küçük hata yoktur. Bunun anlamı da şudur. Trafik kurallarına harfiyen uymalıyız. Beni sevdiklerimden ayıran bu canavarla mücadelemi bundan böyle protokol ve izleyicilerin verdiği ’trafik amca’ unvanı ile ölene kadar sürdüreceğim" diye konuştu.