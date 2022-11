Konya’da, İç Anadolu bölgesinde 20 ilin trafik birim amirlerinin katıldığı "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantıya katılan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, "Trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 56 azalmayla 5.8’e geriledi, bunu başaran ikinci ülkeyiz” dedi.

Konya’da 20 ilin trafik birim amirlerinin katılımıyla "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Dördüncüsü yapılan toplantıda, ’Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’ çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin değerlendirilerek, trafikle ilgili sorunların incelenmesi, bu sorunların çözümüne yönelik görüş ve önerilerin ortaya konularak istişare edildi.

Toplantıda konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, “Ülkemizde topyekün mücadele vererek gelmiş olduğumuz bu noktada 2020 yılı sonunda ülkemizdeki alt yapıdan enerjiye, eğitimden sağlığa, karayollarındaki ulaşım ağlarının, bölünmüş yollarının, oto yollarının yapımında 68 bin kilometrelik bir yol ağımız var. Bütün bunlar trafik tedbirlerinin Şehir Hastaneleri, kazaya müdahale ve 112 unsurları kısaca toplumun tüm kesimlerinin katkılarıyla biz vermiş olduğumu ve 2010 yılında hükümet politikası olarak belirlenen bu strateji ve can kayıplarının azaltma hedeflerini 2020 yılı sonunda 13.4 olan bu yüz bindeki can kaybını, 10 yıllık süreç içerisinde artan nüfus, artan araç ve sürücü sayısına göre, Trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 56 azalmayla 5.8’e geriledi, bunu başaran ikinci ülkeyiz” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan “Ülkemizin, hükümetimizin yaptığı hizmetlerle hem hukuki alt yapının iyi bir şekilde tanzim edilmesi hem de fiziki alt yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi bilgi teknolojilerinin bu konuyla ilgili kullanılması ve yüksek derecede bir hassasiyetin, bir farkındalığın oluşması bu hizmeti iyileştirecek temel kaynaklardır. Bu sistem yaklaşım içinde bilimsel olarak bütün verilerin analiz edilmesi mevcut durum itibariyle iyileştirmemiz gereken alanlar nelerdir? Onların öncelikle tespit edilmesi, iyileştirme alanlarına yönelik analizlerin edilmesi nitelikli iyi bir iletişimin sağlanmasıyla beraber izleme değerlendirilmesi stratejik planlarla ve eylem planları bizim için açımızdan hizmetleri iyileştirmesi için çok nitelikli, iklim, atmosfer ve alt yapı oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

Konya’da güvenli trafik ilkesi doğrultusunda birçok noktada uygulamalarla vatandaşlar için trafiği daha güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, “2022 yılında ölümlü kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 81’den 64’e düştüğü görülmektedir. Her kurtarılan can bizim için mutluluk vesilesidir. Devletimizin yaptığı yatırımlarla, karayolu denetlemesi noktasında bu rakamları daha da düşürerek trafikte en az can kaybını hedeflemekteyiz. Trafik kazalarına sebep olan unsurlardan ilk sırada yer alan hız ihlallerinin önüne geçmek için teknolojinin verdiği imkanlarla denetimler sürdürülmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Toplantı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 20 ilin birim amirleri ve polis memurlarına verilen eğitimle devam etti.