Başkent’te bir kişi, yoğun trafiğe aldırmayarak yol ortasında oynamaya başladı. Hem güldüren hem de endişe veren o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkent’te bir kişi, yoğun trafiğe aldırmayarak yol ortasında oynamaya başladı. Hem güldüren hem de endişe veren o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

O uçak satışa çıktı O uçak satışa çıktı

Çankaya’nın Sıhhiye semtinde sabah saatlerinde bir vatandaş, trafiğe aldırış etmeden yol ortasında oynamaya başladı. Yanından geçen araçların arasında tehlikeli oyununu dakikalarca sürdüren kişinin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.