DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri jandarma ekipleriyle birlikte atık toplama aracı olarak kullanılan motorlu çekçekler trafikten men edildi. Başkan Yardımcısı Hasan Günden, “Hem görüntü kirliliğine neden oluyorlar, hem de trafiği tehlikeye sokuyorlar” dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri jandarma ekipleriyle birlikte atık toplama aracı olarak kullanılan motorlu çekçekler trafikten men edildi. Başkan Yardımcısı Hasan Günden, “Hem görüntü kirliliğine neden oluyorlar, hem de trafiği tehlikeye sokuyorlar” dedi.

Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortaklaşa yaptığı denetimlerde gerek çevre kirliliğine yol açan gerekse de trafikte tehlikeye neden olan çekçekler durduruldu. Jandarma ekipleri çekçeklerin lisanslarının bulunup bulunmadığını kontrol ederken, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise atıkların bulunduğu araçları denetledi. Yapılan denetimlerde lisanssız olarak ve belirlenen saatler dışında atık topladığı tespit edilen araçlara el konuldu.

“Görüntü kirliliği oluşturuyorlar”

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Günden, çekçeklerin lisanslı olanlarının akşam 22.00 ile 07.00 saatleri arasında çalışma yapabileceklerini belirterek “Sokaklarımızda çöp toplayan, katı atıkları toplayan çek çek diye tabir ettiğimiz motorlu araçların birçok tehlikesi vardı. Hem görüntü kirliliğine neden oluyordu hem de çöp konteynırlarından atıkları toplarken trafiğin aksamasına neden oluyorlardı. Ayrıca trafikte tehlikeye neden oluyorlardı. Hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için hem de trafiği rahatlatmak için belediye meclisimizin bir karar aldı. Bu arkadaşlarımızın ekmeklerine de mani olmamak için akşam 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında çalışmaları şeklinde karar alınmıştı” dedi.