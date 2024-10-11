Karabük’te ters istikamette ilerleyen ve tehlike arz edecek şekilde eşya taşıyan iki farklı otomobilin plakasına toplamda 7 bin 879 TL idari para cezası uygulandı.

Karabük-Safranbolu kara yolu Namal Kavşağında ters istikamette ilerleyen bir otomobil, başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Trafik akışının olmasın rağmen ters istikamette ilerleyerek tehlike oluşturan otomobilin görüntüleri sosyal medyada yayılınca polis ekipleri inceleme başlattı. Bahse konu araç KGYS görüntülerinden tespit edilerek tescil plakasına Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.

100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde’de meydana gelen olayda bir sürücünün aracı ile tehlike arz edecek şekilde yük taşıyarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince incelenen ve yapılan çalışmalar sonucu bahse konu olay ile ilgili araç tespit edilerek tescil plakasına Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bin 440 TL idari para cezası uygulandı.