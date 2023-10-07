Sosyal medyada gündem olan trafiğin olağan akışına aykırı biçimde tehlikeli şerit değiştiren kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince yakalanırken toplamda 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce sivil trafik ekipleri sosyal medyada paylaşılan trafiğin olağan akışına aykırı biçimde tehlikeli şerit değiştiren kamyonet sürücüsü hakkında çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kamyonet sürücüsünün İ.D. olduğu tespit edilerek yakalandı. İ.D. isimli şahıs hakkında, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek-makas" suçundan 4 bin 64 TL, "Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli mesafeden izlememek" suçundan 436 TL, "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçundan 436 TL olmak üzere, toplam 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili yakalanan İ.D. hakkında ayrıca trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.