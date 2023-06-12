Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kent içi trafiğini rahatlatacak Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarına hızla devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent içi trafiğini rahatlatacak olan Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı. Artuklu merkez Nur Mahallesi ve İstasyon Mahallesi’ni birbirine bağlayan uzunluğu 4 kilometre, genişliği 8 metre olan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla şehir merkezi trafiğine rahat bir nefes aldıracak.

Vali Mahmut Demirtaş, başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan’dan bilgiler aldı. Vali Demirtaş, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hizmet odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Yolun Artuklu merkezin trafik yükünü büyük oranda rahatlatacağını belirten Vali Demirtaş, “Diyarbakır ilimizden gelen ve TOKİ bölgesinden çıkacak olan araçlar şehir merkezine girmeden bu yoldan Kızıltepe istikametine gidebilecek. Genişletme ve yol altyapısı çalışmasının ardından hızla sıcak asfalt serimine başlayarak yolu vatandaşlarımızın hizmetine en kısa sürede sunacağız. Mardin’imize hayırlı olsun” dedi.

Vali Demirtaş’a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen eşlik etti.