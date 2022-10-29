Malatya’da kentin en işlek caddelerinden olan Kanalboyu’nda yol kenarına hatalı bir şekilde park edilen otomobil trafiği felç etti. Park halindeki araç yüzünden belediye otobüsü manevra yapamadığı için dakikalarca beklerken aracın vatandaşların müdahalesiyle kenara alınmasıyla trafik normale döndü.

Malatya’da kentin en işlek caddelerinden olan Kanalboyu’nda yol kenarına hatalı bir şekilde park edilen otomobil trafiği felç etti. Park halindeki araç yüzünden belediye otobüsü manevra yapamadığı için dakikalarca beklerken aracın vatandaşların müdahalesiyle kenara alınmasıyla trafik normale döndü.

Akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden Kanalboyu’nda meydana gelen olayda yol kenarına hatalı bir şekilde park edilen otomobil trafiği felç etti. Park halindeki araç yüzünden belediye otobüsü manevra yapamadığı için dakikalarca bekledi. Polis ekipleri aracın sahibine ulaşmaya çalışılırken otobüs ve arkasında bekleyen çok sayıda araç oldukları yerden kıpırdayamadı. Trafiğin adeta kilitlenmesine sebep olan olay dakikalarca sürdü. Bazı sürücüler korna çalarak olaya tepki gösterirken, aracın vatandaşların müdahalesiyle kenara alınmasıyla trafik normale döndü.

Daha sonra olay yerine gelen araç sürücüsü ise aracına binerek gözden kayboldu.